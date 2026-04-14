Η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα εντός έδρας αλλά προκρίθηκε στους «4» του Champions League, όπως και η Παρί Σεν Ζερμέν που νίκησε ξανά με 2-0 τη Λίβερπουλ, αυτή τη φορά εκτός έδρας.

Η Μπαρτσελόνα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση μετά την ήττα στο Καμπ Νου με 0-2, σκορ που ισοφάρισε πάντως πολύ γρήγορα στη ρεβάνς. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Γιαμάλ βγήκε τετ α τετ μετά την ασίστ του Φεράν Τόρες και πλάσαρε σωστά για το 0-1, για να ακολουθήσει στο 24′ το 0-2 από το ωραίο τελείωμα του Φεράν Τόρες μετά την πάσα του Όλμο. Η Ατλέτικο, όμως, δεν πτοήθηκε και στο 31′ μείωσαν σε 1-2 με το πλασέ του Λούκμαν μετά το γύρισμα του Γιορέντε από δεξιά.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 55′ ο Φεράν Τόρες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά την εξέταση του VAR και το σκορ παρέμεινε 1-2, με τους «μπλαουγκράνα» να μένουν με 10 παίκτες στο 80′ καθώς αποβλήθηκε ο Έρικ Γκαρθία για φάουλ στον Σέρλοθ που ετοιμαζόταν να βγει τετ α τετ.

Οι Καταλανοί πίεσαν μέχρι το τέλος για το τρίτο γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, οι Μαδριλένοι όμως κράτησαν το 1-2 και πήραν την πρόκριση για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

Οι Γάλλοι ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση μετά τη νίκη τους με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, με τους Άγγλους, από την άλλη πλευρά, να είναι με την πλάτη στον τοίχο και να μην καταφέρνουν τελικά να κάνουν την ανατροπή. Η Λίβερπουλ έχασε στο 31′ λόγω τραυματισμού τον Εκιτικέ και τον αντικατέστησε με τον Σαλάχ, από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε η ευκαιρία με Κέρκεζ και Φαν Ντάικ ένα λεπτό μετά.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ πίεζε και στο δεύτερο ημίχρονο για το γκολ που θα της έδινε ελπίδες, στο 73′ όμως ο Ντεμπελέ βρήκε χώρο εκτός περιοχής και νίκησε τον Μαμαρντασβίλι για το 0-1, «κλειδώνοντας» την πρόκριση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Η Παρί, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά έκανε και το 0-2 στο 92΄, ξανά με τον Ντεμπελέ, έπειτα από εξαιρετικά αντεπίθεση.