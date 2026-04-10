Ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις της φιλάθλων της Ράγιο Βαγιεκάνο για την ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ισπανική ομάδα νίκησε με 3-0 την Ένωση στον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League και οι οπαδοί της θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα για τον επαναληπτικό αγώνα.

Στα εκδοτήρια του γηπέδου της Ισπανικής ομάδας σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από τους οπαδούς της Ράγιο προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα της 15ης Απριλίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μόνο μέσω εκδοτηρίων και όχι ηλεκτρονικά και οι φιλοξενούμενοι οπαδοί υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 1.500 στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.