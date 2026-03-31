Με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τη Euroleague, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (31/3), για όσα είχε πει για τη διαιτησία μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη και τον διοικητικό ηγέτη των «πράσινων» να αναφέρεται στη διαιτησία, εκφράζοντας τα παράπονά του.

Τα όσα είπε ο Γιαννακόπουλος δεν πέρασαν απαρατήρητα από τη Euroleague, η οποία ανακοίνωσε ότι τον τιμωρεί με συνολικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».