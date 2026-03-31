Άσχημα είναι τα νέα για τη Φενέρμπαχτσε καθώς ο Νάντο Ντε Κολό υπέστη μερική ρήξη στη γάμπα και ενδέχεται να απουσιάσει για περισσότερα από ένα μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην αγωνιστεί στα play off της Euroleague.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν την απόκτηση του έμπειρου Γάλλου γκαρντ καθώς μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις και όντως της δίνει: 10,9 πόντοι, 1,5 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ έχει κατά μέσο σε 12 παιχνίδια στη Euroleague.

Το τελευταίο που ήθελαν στη Φενέρ, επομένως, ήταν να προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και τελικά αυτό συνέβη με τον Ντε Κολό, καθώς υπέστη μερική ρήξη γάμπας στο ματς πρωταθλήματος με τη Μπούρσασπορ και σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από ένα μήνα.

Η Φενέρμπαχτσε, από την πλευρά της, δεν ξεκαθάρισε πότε θα επιστρέψει στη δράση ο Ντε Κολό, με την επίσημη ενημέρωση να αναφέρει τα εξής…

«Ο παίκτης μας Νάντο Ντε Κολό υπέστη τραυματισμό στην αριστερή γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φενερμπαχτσέ Μπέκο εναντίον της Μπούρσασπορ στις 29 Μαρτίου.

Μετά από λεπτομερείς εξετάσεις, διαπιστώθηκε μερική ρήξη και έχει ξεκινήσει η θεραπεία.

Ευχόμαστε στον Νάντο Ντε Κολό ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε να επανενταχθεί στην ομάδα το συντομότερο δυνατό».