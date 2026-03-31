Σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ αποβλήθηκαν, έπειτα από στιγμή έντασης λίγο πριν το τέλος του α’ μέρους. Οι δύο αθλητές αποβλήθηκαν από τους διαιτητές του αγώνα, ενώ ο Ματίας Λεσόρ χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ μιας και έσκισε τη φανέλα του γκαρντ των Πειραιωτών. «Κατά τη διάρκεια του νεκρού χρόνου μετά από επιθετικό φάουλ, αρχικά ο 25Α κόλλησε το κεφάλι του στο πρόσωπο του 22Β. Στη συνέχεια άρπαξε ο ένας τη φανέλα του άλλου, σκίστηκαν αμφότερες και οι παίκτες προσπάθησαν να ανταλλάξουν χτυπήματα στα χέρια. Τη στιγμή αυτή ο 26Α τράβηξε κι αυτός τη φανέλα του 22Β και χρεώθηκε με αντιαθλητικό σφάλμα», αναφέρεται στο Φύλλο Αγώνα.