Το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ μόνο σίγουρο δεν είναι, με το ισραηλινό «Sport 5» να υποστηρίζει πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, θέλει να τον αντικαταστήσει με τον Όντετ Κάτας, στον οποίο δίνει… λευκή επιταγή.

Εδώ και καιρό έχουν αρχίσει τα σενάρια για αλλαγή προπονητή στη Χάποελ στο τέλος της σεζόν και το «Sport 5» δίνει συνέχεια στο θέμα, αναφέροντας και το όνομα του πιθανού αντικαταστάτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και παράλληλα να αποδυναμώσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Έτσι, έχει θέσει ως πρώτο στόχο τον Κάτας, στον οποίο προσφέρει… λευκή επιταγή για να τον πείσει να αφήσει τη Μακάμπι και να υπογράψει στη Χάποελ, παίρνοντας τη θέση του Ιτούδη.

Ο Κάτας, πάντως, δεν είναι διατεθειμένος, καταλήγει το «Sport 5», να μπει άμεσα σε συζητήσεις με τη Χάποελ, έχοντας ως προτεραιότητα την παραμονή του στη Μακάμπι, με τη διοίκηση της οποίας θα κάνει μια μεγάλη συζήτηση προς το τέλος της σεζόν.