Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο format της Euroleague και να υπάρχουν δύο περιφέρειες, στα πρότυπα του NBA, όπως είπε σε συνέντευξη του στη Gazzetta dello Sport ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο.

Στη Euroleague συμμετέχουν 20 ομάδες αυτή τη στιγμή και στην κανονική περίοδο έχουμε 38 αγωνιστικές, καθώς όλοι παίζουν με όλους. Αυτό, όμως, ενδέχεται να αλλάξει και να καθιερωθούν δύο περιφέρειες, όπως έχει το NBA.

«Συζητάμε εσωτερικά για το αν έχει νόημα να αλλάξουμε το format του πρωταθλήματος. Είδαμε τις επιπτώσεις ενός συστήματος round-robin με 20 ομάδες όσον αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες.

Αν το κάνουμε, είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες, αλλιώς ο αριθμός των αγώνων μειώνεται κατά 25-30%, κάτι που θα σήμαινε τον κίνδυνο χαμηλότερων εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, και με 5-6 λιγότερους εντός έδρας αγώνες οι σύλλογοι θα διακινδύνευαν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα εισιτήρια και τις χορηγίες. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και τις δύο επιλογές: Να συνεχίσουμε έτσι για ένα ακόμη έτος ή να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες», είπε αρχικά ο CEO της Euroleague και συνέχισε.

«Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις του πολέμου και τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων ομάδων, καθώς και την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να επεκταθούμε σε 22 ομάδες για να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος: Αν διακινδυνεύσουμε να επιδεινωθεί το προϊόν και η γεωπολιτική κατάσταση δεν το συνιστά, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θα έχουμε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 14 Απριλίου και πιστεύω ότι τότε θα έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε».