Μεγάλη νίκη, το οποίο του δίνει τεράστια ώθηση στη μάχη της παραμονής στη Stoiximan Basket League, πήρε το Μαρούσι, το οποίο πέρασε με 91-72 από την έδρα του Ηρακλή για την 23η αγωνιστική.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρωτοπορία στο σκορ. Ξεκίνησαν με ένα 5-0, συνέχισαν με ένα 16-9 στα μισά της πρώτης περιόδου, την οποία και έκλεισαν στο 26-21, έχοντας για μπροστάρη τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ που σημείωσε 7 πόντους ενώ είχε και 4 ριμπάουντ. Κυριάρχησαν στους αιθέρες και στις δυο ρακέτες, αλλά ήταν αρκετά άστοχοι (μόλις 3/16 στο ημίχρονο) έξω από τα 6,75μ., κάτι που είχε αντίκτυπο.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να στηρίζονται, κυρίως, στους Τζόρνταν Γουόκερ και Τζακόρεϊ Γουίλιαμς – αμφότεροι είχαν από 8 πόντους. Λίγο μετά τα μισά της περιόδου, το Μαρούσι ισοφάρισε με τον Σίλβιο ντε Σόουζα (34-34) και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο σκορ με τον Τζορτζ Πάπας (34-36 στο 16:25). Οι «κυανόλευκοι» σκόραραν κυρίως με βολές (20/27 στο ημίχρονο, έναντι του 6/6 της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου), με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την περίοδο προηγούμενοι με βραχεία κεφαλή.

Με ένα σερί 7-0, το Μαρούσι μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, για να επανέρθει ο Ηρακλής (57-58 στο 25:13) χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα, βελτιώνοντας κάπως το ποσοστό του. Ένα αντιαθλητικό φάουλ, όμως, πάνω στον Λόντον Περαντές κι ένα τρίποντο του Γουόκερ έδωσαν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα πόντων στους φιλοξενούμενους (59-69), με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με αυτό το σκορ, αφού οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς συνέχισαν να είναι εκνευριστικά άστοχοι.

Κρις Σμιθ και Γουίλιαμς «τράβηξαν» επιθετικά τις δυο ομάδες στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, για να πάρει μετά τη σκυτάλη ο ΝτεΣόουζα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 16 (63-79 στο 34:54) χάρη σε έξι σερί πόντους. Ο Περαντές με τέσσερις δικούς του την πήγε στους 20 (63-83 στο 35:30) για να πάρει εν τέλει το Μαρούσι μία πολύ σπουδαία νίκη με 91-72.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 16 (1), Στρονγκ, Μωραΐτης 5, Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 15 (2), Ντάρκο-Κέλι 3 (1), Σμιθ 12, Τσιακμάς 6 (2), Καμπουρίδης 7 (1), Σίλας 2, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 2, Γουόκερ 20 (3), Ρέινολντς 8 (2), Σάλας 9, ΝτεΣόουζα 11, Καρακώστας, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 4, Καλαϊτζάκης 5 (1), Γουίλιαμς 15, Περάντες 17 (2).