Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα (30/3) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και η συμμετοχή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι αμφίβολη λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα του αριστερού ποδιού.

Είναι ένα ντέρμπι, στο οποίο το μοναδικό κίνητρο είναι το γόητρο, καθώς βαθμολογικά δεν θα αλλάξει τίποτα όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Ένα ντέρμπι, στο οποίο οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με απουσίες καθώς έχουν μαζευτεί αρκετά προβλήματα τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν προπονήθηκαν ούτε την Κυριακή (29/3) ενώ πρόβλημα προέκυψε και με τον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επίσης δεν πήρε μέρος στην προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα του αριστερού ποδιού.

Η κατάσταση του Αμερικανού φόργουορντ θα επανεκτιμηθεί τη Δευτέρα (30/3), ενώ σε ό,τι αφορά τους άλλους παίκτες που δεν προπονήθηκαν, η κατάσταση έχει ως εξής: Ο Ερνανγκόμεθ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ο Γκραντ δεν είναι 100% έτοιμος έχοντας υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέαρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού, ο Ρογκαβόπουλος έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και ο Σαμοντούροβ έχει μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού.