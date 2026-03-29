Σε μια περίοδο όπου το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, προχώρησε σε μια ανάρτηση με σαφείς αποδέκτες.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Γιάννης δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τη διαδικασία αποθεραπείας του, καθώς δεν αγωνίζεται από τις 16 Μαρτίου, όταν υπέστη τραυματισμό στο γόνατο. Συνοδεύοντας τις εικόνες, έγραψε: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια στιγμή που φαίνεται να υπάρχει ένταση ανάμεσα στον ίδιο και την ομάδα του. Οι Μπακς φέρονται να του πρότειναν να μην επιστρέψει στη δράση μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου να προστατευτεί από περαιτέρω επιβάρυνση, με τον ίδιο ωστόσο να μην συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση.

Στην υπόθεση τοποθετήθηκε και η Ένωση Παικτών του NBA, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κανονισμός που αποτρέπει τις ομάδες από το να «ξεκουράζουν» παίκτες χωρίς σοβαρό λόγο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι κανονισμοί αυτοί χάνουν τη σημασία τους όταν δεν εφαρμόζονται σωστά.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά από δήλωση του ιδιοκτήτη των Μπακς, ο οποίος φέρεται να ξεκαθάρισε πως «είτε θα ανανεώσει, είτε θα τον ανταλλάξουμε» αναφερόμενος στον Αντετοκούνμπο.

Σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του, ο Γιάννης δεσμεύεται με την ομάδα μέχρι και τη σεζόν 2026-27, κατά την οποία προβλέπεται να λάβει 58.456.566 δολάρια. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, θα κληθεί να αποφασίσει μαζί με τη διοίκηση για το μέλλον του, με τους Μπακς να διατηρούν τη δυνατότητα ανταλλαγής του.

Στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, οι φίλαθλοι στάθηκαν μαζικά στο πλευρό του, γράφοντας μεταξύ άλλων «πες τους τα», «το ίδιο συνέβη με τον Κόμπι Μπράιαντ, μην κάνεις πίσω», «θα είσαι πάντα ο καλύτερος» και «θα είσαι για πάντα GOAT».

Νέα ήττα και τυπικό τέλος στη σεζόν για τους Μπακς

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η εικόνα των Μπακς συνεχίζει να προβληματίζει. Η ομάδα του Μιλγουόκι γνώρισε βαριά ήττα με 127-95 από τους Σπερς, υποχωρώντας στο 29-44 και μένοντας εκτός postseason. Από την αναμέτρηση απουσίαζαν ο Γιάννης, λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και ο Άλεκ Αντετοκούνμπο λόγω υποχρεώσεων στη G-League.

Αντίθετα, οι Σπερς ανέβηκαν στο 56-18 (28-7 εντός και 26-11 εκτός έδρας), παραμένοντας σε τροχιά κορυφής στη Δύση, πίσω μόνο από τους Θάντερ (58-16). Η ομάδα του Σαν Αντόνιο κυριάρχησε πλήρως στο παρκέ, δείχνοντας έτοιμη για υψηλούς στόχους.

Ξεχώρισαν ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, καθώς και ο Στεφόν Κασλ που κατέγραψε triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο προπονητής Μιτς Τζόνσον είδε συνολικά εξαιρετική εικόνα από την ομάδα του, παρά την αστοχία του Γάλλου που είχε 7/21 σουτ.

Για τους Μπακς, μοναδική αξιόλογη παρουσία ήταν ο Γκάρι Τρεντ με 18 πόντους, σε μια ακόμη απογοητευτική εμφάνιση για την ομάδα.