Με τον Αμίν Νουά να κάνει ρεκόρ καριέρας πετυχαίνοντας 31 πόντους, ο Άρης πήρε την 7η συνεχόμενη νίκη στη Stoiximan Basket League επικρατώντας του Κολοσσού με 96-92 στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Οι άμυνες δεν ήταν το… φόρτε των δύο ομάδων στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως δείχνει και το γεγονός ότι στην ολοκλήρωσή του το σκορ ήταν 36-29. Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα και το διατηρούσαν και στη δεύτερη περίοδο, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων.

Οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν 39-39 και αμέσως μετά σε 41-41, στη συνέχεια όμως έμειναν ξανά πίσω και ήταν στο -8 (54-46) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, η ομάδα του Ίγκορ Μίλισιτς βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς, δέχθηκε μόνο 12 πόντους και πέτυχε 26.

Έτσι, το 54-46 στο 20′ μετατράπηκε σε 66-72 στο 30′, με τον Άρη να μπαίνει δυνατά στο τέταρτο δεκάλεπτο και να προηγείται ακόμη και με +12 (82-94), παίρνοντας τελικά τη νίκη με 92-96.

Μια νίκη που είναι η 7η συνεχόμενη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει και τέσσερα παιχνίδια λιγότερα.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96

Κολοσσός (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 12, Μακ 24 (1), Νίκολς 13 (2), Γκαλβανίνι 7 (1), Ακιν 13, Κένεντι 15 (3), Κολοβέρος 2, τρόπουλος 3 (1), Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης 1.

Άρης (Ίγκορ Μίλισιτς): Μήτρου-Λονγκ 5, Νουά 31 (3), Μποχωρίδης 4, Χάρελ 18 (2), Αντετοκούνμπο 10, Τζόουνς 17 (1), Φόρεστερ 2, Άντζουσιτς 3 (3/3 βολές), Κουλμπόκα 6 (2).