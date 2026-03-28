Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα με 100-70 τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και είναι έτοιμος για τον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup με αντίπαλο τη Μούρθια.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν τον ρυθμό που ήθελαν και με οδηγό τον Περσίδη έκαναν σερί 11-0 και προηγήθηκαν με 22-9, κλείνοντας στο +15 (30-15) την πρώτη περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν να αντιδράσουν αλλά οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά, με το σκορ να είναι 60-32 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, είχε ήδη κριθεί, με τον «δικέφαλο του βορρά» να μην κατεβάζει ταχύτητα αλλά να συνεχίζει απτόητος και να προηγείται με 77-39 στο 29′, καθώς έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ.

Αυτό το +38 ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τελικά τη νίκη με 100-70 και να στρέφει πλέον την προσοχή του στο πρώτο ραντεβού με τη Μούρθια στους ημιτελικούς του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 4, Ταϊρί 19 (2), Κόνιαρης 1, Σλαφτσάκης 2, Περσίδης 12 (2), Μουρ 7, Άλεν 13 , Ομορούγι 10, Ιατρίδης 10 (1), Φίλλιος 9, Ντίμσα 13 (2).

Προμηθέας (Μάριος Μπατής): Χάρις 8, Κόλεμαν 11 (1), Πλώτας, Μπαζίνας 8, Μπέλο-Οσάτζι 9 (1), Γκαρντ 16 (4), Τάκερ 7 (1), Λάγιος 2, Σταυρακόπουλος 6 (2), Πρέκας, Κομνιανίδης 3 (1).