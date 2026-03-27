Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικά αγωνιστικά ζητήματα ενόψει της αναμέτρησης με τη Mονακό (27/3, 21:15), καθώς οι Τζέριαν Γκραντ και Νίκος Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα καταφέρουν να αγωνιστούν, λόγω τραυματισμών.

Όσον αφορά τον Αμερικανό γκαρντ, οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Για το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί ειδικό νάρθηκα, ενώ η σύζυγός του, Έμιλι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία όπου φαίνεται με δεμένο το χέρι.

«Πολύς κόσμος στέλνει αγάπη και ευχές. Ναι, ο Τζέριαν έχει υποστεί κάταγμα στο δάκτυλο και θα μείνει για λίγο εκτός δράσης. Παρ’ όλα αυτά, χαμογέλα, πάμε ομάδα να πάρουμε τη νίκη απόψε», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα με χιούμορ προς εκείνον: «Περπάτα να δουν πώς είσαι»!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα (30/3, 19:00) ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στη GBL, απέναντι στον Ολυμπιακός, με τη συμμετοχή τόσο του Γκραντ όσο και του Ρογκαβόπουλου να παραμένει αμφίβολη. Ο διεθνής φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα θλάσης που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.