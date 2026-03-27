Δεν είναι τυχαίο ότι η Παναθηναϊκός πέτυχε σημαντικές νίκες στο ΟΑΚΑ απέναντι σε Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα χάρη στις προσωπικότητές του. Την Τρίτη, μάλιστα, έδειξε την επιθετική της ποιότητα στο ουδέτερο Σεράγεβο απέναντι στη Ντουμπάι, βρίσκοντας μεγάλα σουτ στα κρίσιμα σημεία – κυρίως από τον Χέιζ-Ντέιβις – και φτάνοντας τελικά στη νίκη με 104-107.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Όσμαν με 23 πόντους, ακολούθησε ο Χέιζ-Ντέιβις με 22, ενώ ο Ναν πρόσθεσε 21, τους περισσότερους στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο πρώτο αντιμετώπισε πρόβλημα με φάουλ.

Με ρεκόρ 19-14 βρίσκεται στην 8η θέση, σε ισοβαθμία με ακόμη τέσσερις ομάδες, και η νίκη στο σημερινό παιχνίδι αποτελεί μονόδρομο.

Στα αγωνιστικά νέα, ο Χολμς αποτελεί οριστικά παρελθόν, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους. Παράλληλα, προέκυψε θλάση στη χθεσινή προπόνηση για τον Ρογκαβόπουλο (4,7 π., 2,1 ριμπ.), ενώ ο Γκραντ (7,5 π., 3,5 ασίστ) χτύπησε στον καρπό και θα δοκιμάσει να αγωνιστεί την ημέρα του αγώνα με ειδικό νάρθηκα. Τη Δευτέρα ακολουθεί το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Δεν είναι μικρό αυτό που πετυχαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, τηρουμένων των αναλογιών, και το επιβεβαίωσε ξανά την Τρίτη, όταν υποδέχθηκε την Ολίμπια. Για τρία δεκάλεπτα βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως στο τέταρτο έκανε την αντεπίθεσή της και με επιμέρους 27-12 έφτασε στη νίκη με 90-85. Έτσι, παρέμεινε στο γκρουπ των πέντε ομάδων που κινούνται από την 6η έως τη 10η θέση της EuroLeague, καταλαμβάνοντας αυτή τη στιγμή την 7η θέση.

Ο Μάρκοϊσβίλι έκανε το 3/3 στη EuroLeague από τότε που ανέλαβε καθήκοντα head coach μετά την αποχώρηση του Βασίλης Σπανούλης. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντιαλό με 17 πόντους, ο καθοριστικός Οκόμπο πρόσθεσε 16. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ροτέισον έφτασε τους 11 παίκτες, δείχνοντας το βάθος που υπάρχει αυτή την περίοδο. Στα αγωνιστικά νέα, δεν αλλάζει κάτι σχετικά με τον τραυματία Τζέιμς (16,7 π., 6,6 ασίστ), ο οποίος παραμένει εκτός, ενώ εκτός δράσης συνεχίζει και ο Μίροτιτς (10,9 π., 4,5 ριμπ.).