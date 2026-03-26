Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 82-71 την Αναντολού Εφές για την 34η αγωνιστική της Euroleague και έπιασε στη 2η θέση τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 22-12.

Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με σερί 12-0 κατάφεραν να πάρουν διαφορά, με το σκορ να είναι 11-21 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι Ισπανοί ήταν πολύ άστοχοι σε αυτό το διάστημα, στη δεύτερη περίοδο όμως ανέβασαν την απόδοσή τους, άρχισαν να σκοράρουν πιο εύκολα και κατάφεραν όχι απλά να πλησιάσουν αλλά να προσπεράσουν και να βρεθούν στο +9 (42-33) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι είχαν συνεχώς το προβάδισμα και στο τρίτο δεκάλεπτο, στο ξεκίνημα του τέταρτου όμως οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντεπιτεθούν και μείωσαν σε 65-62, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Η Ρεάλ, όμως, απάντησε με σερί 10-0, μετέτρεψε το σκορ σε 75-62 και πήρε με το τελικό 82-71 την 22η νίκη της, όσες έχει και ο Ολυμπιακός, με τον οποίο μοιράζεται πλέον τη 2η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 42-33, 60-53, 82-71