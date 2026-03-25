Ευχές στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου απέστειλε η UEFA μέσα από τα social media.

Χρησιμοποίησε μάλιστα τον θρίαμβο της Εθνικής στο Euro 2004 και στα γήπεδα της Πορτογαλίας με την κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά και το επίτευγμα του Ολυμπιακού, σηκώνοντας το Europa Conference League!

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ελλάδα!

Από τον αξέχαστο θρίαμβο του UEFA EURO 2004 μέχρι τη διοργάνωση του τελικού UEFA Europa Conference League του 2024 στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε επάξια πρωταθλητής, το πάθος σας για το ποδόσφαιρο συνεχίζει να σας εμπνέει», αναφέρει η ανάρτηση.