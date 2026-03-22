Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ. Με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Λέικερς με το Ορλάντο έφτασε τα 1.612 ματς σε κανονική περίοδο και ξεπέρασε τον Ρόμπερτ Πάρις.

Παράλληλα, ο «βασιλιάς» είναι πρώτος και σε συνολικές συμμετοχές στο ΝΒΑ, σε κανονική περίοδο και playoffs, με 1.904, ενώ ακολουθεί ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 1.797.

Τρίτος είναι ο Ρόμπερτ Πάρις με 1.795, ενώ από τους παίκτες που αγωνίζονται ακόμα πιο κοντά του είναι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ο οποίος βρίσκεται στην 24η θέση με 1.436 ματς.