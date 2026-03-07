Την πρόκριση για τον 3ο γύρο του Indian Wells πήρε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία νίκησε με 2-0 σετ τη Λίλι Τάγκερ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα, ήταν το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη αλλά στο πρώτο σετ βρήκε μεγαλύτερη αντίδραση από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Παρ’ όλα αυτά, με το σκορ στο 6-5, η Σάκκαρη έκανε break για το 7-5, πήρε το πρώτο σετ και από εκεί και πέρα η Τάγκερ… κατέρρευσε. Το γεγονός, άλλωστε, ότι το δεύτερο σετ ολοκληρώθηκε με σκορ 6-0, τα λέει όλα.

Η Σάκκαρη έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη 18χρονη Αυστριακή και πήρε με 2-0 τη νίκη και την πρόκριση για τον 3ο γύρο του τουρνουά.

Τα σετ: 7-5, 6-0