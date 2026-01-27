Η οικογένεια του ΠΑΟΚ περνάει πολύ δύσκολες ώρες μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που είχε ως συνέπεια επτά φίλαθλοι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι είναι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, με τον Πάμπλο Γκαρσία να στέλνει το μήνυμά του.

Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στον «δικέφαλο του βορρά» καθώς επτά φίλαθλοι που ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι με τη Λιόν, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει επισκιάσει, φυσικά, τα πάντα στον ΠΑΟΚ, με τον Ουρουγουανό πρώην παίκτη και προπονητή της ομάδας να κάνει ανάρτηση στα social media.

«Καταμαύρισε η ψυχή μας. Ο πόνος είναι απερίγραπτος. Αδέρφια, ζείτε μέσα μας», έγραψε ο Πάμπλο Γκαρσία στο Facebook.