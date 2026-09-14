Δραπέτης θεωρείται και επίσημα ο βαρυποινίτης, Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε από την άδεια που είχε λάβει από τη φυλακή. Ο βαρυποινίτης ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβυσσο.

Το επεισόδιο στην Ανάβυσσο

Υπενθυμίζεται ότι δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ο Αλβανός βαρυποινίτης, αναζητούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής για τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 41χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

Στο επίκεντρο των ερευνών, όμως, βρίσκεται ο 48χρονος Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος ήταν εκτός με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Ωστόσο, δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τη λήξη της άδειάς του και έτσι είναι καταζητούμενος. Η έρευνα για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά έναν ακόμα άνδρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως «προσωπικό ασφαλείας» στο beach bar και να είναι αυτός που πυροβόλησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την προανάκριση, όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης του beach bar έδωσε εντολή να κλείσει η μουσική και να ολοκληρωθεί η λειτουργία του καταστήματος. Στη συνέχεια, ο Αλβανός βαρυποινίτης και η παρέα του φέρεται να αποχώρησαν από τον χώρο και να στάθμευσαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα, βάζοντας μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και κάποιοι εργαζόμενοι να βγουν από το beach bar, να τους ζητήσουν τον λόγο και να ακολουθήσει η συμπλοκή.

Σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες, κανένας δεν κινδυνεύει και πρόκειται για έναν 41χρονο Πακιστανό, εργαζόμενο στο beach bar, ο οποίος δέχτηκε σφαίρα, και έναν 20χρονο Έλληνα, επίσης εργαζόμενο στην επιχείρηση, ο οποίος τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά. Στο σημείο εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες των 9 mm, αλλά τα στόματα όσων γνωρίζουν περισσότερα παραμένουν… ερμητικά κλειστά.

Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πυροβόλησε ο Αφγανός που αναζητείται, ενώ όπλο φαίνεται να τράβηξε και ο Αλκέτ Ριζάι χωρίς όμως να έχει γίνει ξεκάθαρο εάν πυροβόλησε κι αυτός.