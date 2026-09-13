Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 στην Ανάβυσσο. Οι Αρχές ζητούν απαντήσεις και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αρκετή ώρα μετά τον συναγερμό η αστυνομία ενημερώθηκε ότι 20χρονος με τραύμα από σπασμένο γυαλί και 40χρονος Πακιστανός, με διαμπερές τραύμα από πυροβολισμό, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση με τους πυροβολισμούς στο γνωστό παραλιακό κέντρο διασκέδασης.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες και μαρτυρίες, όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ του ERTNews προκύπτει ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν κατά το κλείσιμο του καταστήματος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σε χώρο έξω από την επιχείρηση.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος, ενώ στο σημείο δεν βρέθηκαν τραυματίες.