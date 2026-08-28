Μια εξαιρετικά οργανωμένη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αποκαλύφθηκε μετά την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας και κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά περίπου 152.000 ευρώ, «σπάζοντας» το ποσό σε δεκάδες μικρότερες συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το κρίσιμο λάθος έγινε όταν στοιχεία πρόσβασης της υπηρεσίας καταχωρήθηκαν σε ιστοσελίδα που μιμούνταν το περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο οι απατεώνες απέκτησαν ουσιαστικά τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και ξεκίνησαν αμέσως τη μεταφορά των χρημάτων.

55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα

Οι δράστες δεν επιχείρησαν να μεταφέρουν τα 152.000 ευρώ με μία ή δύο μεγάλες κινήσεις.

Αντίθετα, πραγματοποίησαν περίπου 55 διαδοχικές συναλλαγές, κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες, με σχετικά μικρά ποσά κάθε φορά. Πρόκειται για τεχνική κατακερματισμού που είναι γνωστή διεθνώς ως «smurfing», με στόχο να δυσκολεύεται ο άμεσος εντοπισμός της συνολικής ύποπτης κίνησης.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, οι 55 κινήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε περίπου τρεις ώρες, ενώ η μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή έφτανε τις 3.000 ευρώ.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και στη συνέχεια διοχετεύθηκαν πολύ γρήγορα σε άλλους λογαριασμούς, ακόμη και σε τράπεζες του εξωτερικού.

Η παρέμβαση Βουρλιώτη και το «κυνήγι» των χρημάτων

Η υπόθεση τέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Μετά την αποκάλυψη της διαδρομής των χρημάτων, η Αρχή κινήθηκε άμεσα και επικοινώνησε με συνεργαζόμενες υπηρεσίες στο εξωτερικό, προκειμένου να εντοπιστούν οι λογαριασμοί στους οποίους είχαν καταλήξει τα ποσά.

Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το μισό των 152.000 ευρώ, πριν οι δράστες προλάβουν να εξαφανίσουν ολόκληρο το χρηματικό ίχνος. Η προσπάθεια ανάκτησης συνεχίζεται, με στόχο να επιστραφεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποσού στην υπηρεσία.

Στο Ρέθυμνο η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενώ τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η Π.Ε. Ρεθύμνου έχει ήδη ζητήσει από την τράπεζα την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων, ενώ έχει κινηθεί και σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παραβίαση και να ενισχυθούν οι δικλίδες ασφαλείας στις μελλοντικές συναλλαγές.

Ο φάκελος στη Δικαιοσύνη

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβάσει στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης τον σχετικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τη διαδρομή των χρημάτων, τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν και τα μέχρι τώρα ευρήματα της έρευνας.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών όσο και για την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του ποσού.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει πόσο εύκολα μια φαινομενικά απλή καταχώρηση κωδικών σε πλαστό τραπεζικό περιβάλλον μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε απώλεια δεκάδων χιλιάδων ευρώ – ακόμη και όταν στόχος δεν είναι ιδιώτης, αλλά δημόσια υπηρεσία.