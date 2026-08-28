Το δικό του σχόλιο για την κλήρωση του ΟΦΗ στην League Phase του Europa League, έκανε ο πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης.

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Κρητικής ομάδας αναφέρθηκε και στον Βαγγέλη Μαρινάκη, που έδειξε τον δρόμο με την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μιχάλης Μπούσης:

«Είναι μία απίστευτη στιγμή για εμάς, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάθλους και την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας στήριξαν και εύχομαι να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα, όλο το νησί και τους οπαδούς του ΟΦΗ», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Για εμένα, ο ουρανός είναι το όριο. Ο Μαρινάκης μάς έδειξε τον δρόμο, ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί.

Και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το ποδόσφαιρο ακόμη πιο όμορφο στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο β’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μπούσης, τόνισε: «Είναι μία μεγάλη στιγμή για εμάς, είμαστε ευλογημένοι που θα αγωνιστούμε στο Europa League.

Έχουμε εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και ταλέντα. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες αν παίξουμε όπως ξέρουμε».