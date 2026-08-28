Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Ούγκρεσιτς με το ποσό των 6 εκατ. ευρώ και επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, η ομάδα του Βελιγραδίου θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 15%, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Ο Ούγκρεσιτς αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη μεσαία γραμμή, έχοντας τη δυνατότητα να παίξει τόσο ως κεντρικός χαφ όσο και σε πιο προωθημένο ρόλο. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Παρτίζαν και κατάφερε από μικρή ηλικία να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με οκτώ γκολ και έξι ασίστ, ενώ στη φετινή περίοδο έχει ήδη επτά εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.