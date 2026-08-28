Το κόμμα του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι αυξάνει στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του και σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο αρχίζει να απειλεί τη Τζόρτζια Μελόνι και το συνασπισμό που αποτελεί την κυβέρνησή της.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου των πολιτών (η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία BiDiMedia για λογαριασμό του ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού La7), το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι πείθει το 25,4% των ερωτηθέντων. Είναι ο δεύτερος μήνας κατά τον οποίο καταγράφεται συρρίκνωση στα ποσοστά του.

Σε ό,τι αφορά, πάντα, τη συντηρητική κυβερνητική συμμαχία, το κόμμα Φόρτσα Ιταλία με αρχηγό τον υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι παραμένει σταθερό στο 7,3%, ενώ η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι «πείθει» το 4,8% των ερωτηθέντων και για πρώτη φορά πέφτει κάτω από το όριο του 5%.

Το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» του πρώην στρατηγού, το οποίο ιδρύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, συνεχίζει να ενισχύεται και αγγίζει για πρώτη φορά το 8% της πρόθεσης ψήφου.

Σε ό,τι αφορά την προοδευτική αντιπολίτευση, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, με γραμματέα την Έλι Σλάιν, καταγράφει ποσοστό του 21%, με ελαφρά πτώση σε σχέση με τον περασμένο μήνα. Το δε Κίνημα Πέντε Αστέρων του πρώην πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε βρίσκεται στο 12,6%, με αύξηση του 0,6% σε σύγκριση με τα τέλη Ιουλίου. Σταθερή στο 6,5% η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων.

Σημειώνεται ότι ο Ρομπέρτο Βανάτσι πριν ιδρύσει το κόμμα «Εθνικό Μέλλον», έγινε γνωστός στην Ιταλία επειδή εκδιώχθηκε από τον στρατό, λόγω βιβλίου που έγραψε και έβαζε στο στόχαστρο τους ομοφυλόφιλους.

Ο Βανάτσι υποστήριξε ότι υπάρχει «διεθνές γκέι λόμπι που κάνει πλύση εγκεφάλου στον κόσμο», πως «φυσιολογικότητα είναι η ετεροφυλοφιλία» και ότι υπάρχει «δικτατορία των μειονοτήτων».