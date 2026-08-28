Επικίνδυνη οδήγηση στους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης έκανε ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου, όταν ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με το δίκυκλό του σε δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής κινούνταν ακόμη και αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, σε διαφορετικές οδούς, ενώ παραβίαζε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες.

Η καταδίωξη και το τροχαίο

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν, με τον 30χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να προσπαθεί να τους αποφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, αυτοκίνητο επιχείρησε να στρίψει, με τον μοτοσικλετιστή να φρενάρει απότομα για να αποφύγει τη σύγκρουση. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το δίκυκλο δεν συγκρούστηκε ούτε με το αυτοκίνητο ούτε με το περιπολικό, αλλά ο 30χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε μόνος του στο οδόστρωμα.

«Ένα αμάξι πήγε να στρίψει και αυτός πήγε από δεξιά να το περάσει. Για να μην τρακάρει πάνω στο αμάξι, πάτησε φρένο και αναγκαστικά έπεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως περιέγραψε, ο 30χρονος σηκώθηκε αμέσως μετά την πτώση και επιχείρησε να πάρει ξανά το μηχανάκι του, όμως οι αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Ο 30χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο.