Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές του για να ενισχυθεί δυναμικά ενόψει και της συμμετοχής της ομάδας στο Europa League.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι Πειραιώτες έκαναν επίσημη πρόταση στην Μπέτις για την απόκτηση του Πάμπλο Γκαρθία Θερνάντες. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι στα 7 εκατ. ευρώ άμεσα, συν 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Ο 20χρονος Ισπανός αριστερός εξτρέμ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και από το 2025 είναι μέλος της πρώτης ομάδας. Έχει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σκοράρει 3 φορές, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Μάλιστα, στον τελευταίο αγώνα της Μπέτις σκόραρε απέναντι στη Βαλένθια και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του για τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.

Parrott la pelea, Fran asiste y Pablo la enchufa.



Un GOLAZO que vale tres puntos.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/yz6Bawuuai — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 28, 2026

Κίνηση για τον Ντοντό της Φιορεντίνα

Στο μεταξύ, την στιγμή που ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν της Τορίνο, με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, την ίδια ώρα οι πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως οι Πειραιώτες είναι σε επαφές με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του δεξιού μπακ Ντοντό.

Από τη γειτονική χώρα αναφέρουν πως οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με την Τορίνο για τον Πέντερσεν έχουν κολλήσει και έτσι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επαφές με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ καταθέτοντας μια πρώτη πρόταση που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.