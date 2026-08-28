Στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 αναρτήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα αποτελέσματα της κλήρωσης που αφορούν την πρώτη φάση της διαδικασίας.

Η διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιούχων

Η πρόσβαση στους σχετικούς πίνακες παρέχεται απευθείας στους ενδιαφερόμενους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας, προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία τους πραγματοποιώντας είσοδο στο σύστημα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη μέσα από την προσωπική αίτηση του κάθε συμμετέχοντος στην εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027, όπου εμφανίζεται η τελική εξέλιξη της εγγραφής του.