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Στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 αναρτήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής τα αποτελέσματα της κλήρωσης που αφορούν την πρώτη φάση της διαδικασίας.

Η διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιούχων

Η πρόσβαση στους σχετικούς πίνακες παρέχεται απευθείας στους ενδιαφερόμενους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας, προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία τους πραγματοποιώντας είσοδο στο σύστημα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη μέσα από την προσωπική αίτηση του κάθε συμμετέχοντος στην εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027, όπου εμφανίζεται η τελική εξέλιξη της εγγραφής του.