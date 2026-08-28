Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο για τη διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αφορά αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 2024. Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Με άλλα λόγια, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που κάποια πληρωμή αποτύχει, για παράδειγμα λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο δικαιούχος, ώστε, μετά τη διόρθωση των στοιχείων του, να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.