Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, με ένα μήνυμα που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: «Defend the Vote» – «Υπερασπιστείτε την ψήφο».

Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι. Η μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιείται λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και ακριβώς 63 χρόνια μετά την ιστορική Πορεία στην Ουάσινγκτον του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, όταν περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο ίδιο σημείο για να διεκδικήσουν πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Αυτή τη φορά, όμως, στο επίκεντρο βρίσκεται ο φόβος ότι το δικαίωμα ψήφου στις ΗΠΑ μπαίνει σε μια νέα, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη περίοδο.

Και για να καταλάβει κανείς γιατί γίνονται οι διαδηλώσεις, πρέπει να δει δύο διαφορετικές εξελίξεις που συναντώνται στο ίδιο πολιτικό σημείο: τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιστολική ψήφο και μια καθοριστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον ιστορικό Voting Rights Act.

Τι έκανε ο Τραμπ

Στις 31 Μαρτίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιχειρεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η συμμετοχή στις ομοσπονδιακές εκλογές και, κυρίως, η διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος είναι η «ακεραιότητα των εκλογών» και η διασφάλιση ότι στις ομοσπονδιακές εκλογές ψηφίζουν αποκλειστικά Αμερικανοί πολίτες.

Το διάταγμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης, λιστών με πολίτες που έχουν επιβεβαιωμένη αμερικανική υπηκοότητα και είναι σε ηλικία ψήφου. Οι λίστες αυτές θα αποστέλλονται στις πολιτείες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο. Η εντολή του προβλέπει ότι τα ψηφοδέλτια που αποστέλλονται μέσω της αμερικανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας USPS θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικούς φακέλους και μοναδικούς γραμμωτούς κώδικες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται.

Προβλέπει ακόμη ότι οι πολιτείες θα παρέχουν στην USPS λίστες με τους πολίτες που συμμετέχουν στην επιστολική ψηφοφορία. Με βάση τους κανόνες που επιχείρησε να εφαρμόσει η ταχυδρομική υπηρεσία, ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές θα μπορούσαν να μην παραδοθούν.

Με απλά λόγια, ο Τραμπ δεν κατήργησε την επιστολική ψήφο. Επιχείρησε, όμως, να βάλει πολύ αυστηρότερες ομοσπονδιακές προϋποθέσεις στη διαδικασία με την οποία αποστέλλονται και διακινούνται τα ψηφοδέλτια.

Γιατί αυτό προκαλεί τόσο μεγάλη αντίδραση

Στις ΗΠΑ οι εκλογές δεν οργανώνονται κεντρικά με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πολιτείες έχουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής τους.

Γι’ αυτό Δημοκρατικοί αξιωματούχοι και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ψηφοφόρων υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να αποκτήσει εξουσίες που το Σύνταγμα δεν δίνει στον πρόεδρο.

Υπάρχει όμως και ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα. Περίπου το 30% των Αμερικανών ψηφοφόρων ψήφισε μέσω ταχυδρομείου στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ η USPS διαχειρίστηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια ψηφοδέλτια. Όλες οι πολιτείες επιτρέπουν κάποια μορφή επιστολικής ψήφου.

Οι αντίπαλοι των αλλαγών φοβούνται ότι αν εφαρμοστούν νέοι κανόνες λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, μπορεί να υπάρξουν λάθη στις λίστες, προβλήματα με φακέλους και barcodes ή καθυστερήσεις που τελικά θα αφήσουν νόμιμους ψηφοφόρους χωρίς δυνατότητα να ψηφίσουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την άλλη πλευρά, επιμένει ότι οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι προκειμένου να αποτραπεί η εκλογική απάτη και να διασφαλιστεί ότι ψηφοδέλτια λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου.

Και η Δικαιοσύνη έβαλε προσωρινά «φρένο»

Η σύγκρουση έχει ήδη περάσει στα δικαστήρια. Στις 27 Αυγούστου, ομοσπονδιακή δικαστής στη Βοστώνη μπλόκαρε προσωρινά βασικά σημεία του νέου κανονισμού της USPS που υλοποιούσε την εντολή Τραμπ.

Η δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι έκρινε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πολίτες να χάσουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου, αν οι πολιτείες δεν είχαν εξασφαλίσει την έγκριση της USPS για τους φακέλους τους ή δεν είχαν ανεβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία ψηφοφόρων στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Σημείωσε μάλιστα ότι η USPS δεν είχε παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν έκταση απάτης μέσω της επιστολικής ψήφου τέτοια που να δικαιολογεί τα συγκεκριμένα μέτρα. Το δικαστικό «φρένο» είναι προς το παρόν προσωρινό, με νέα ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου.

Όμως οι διαδηλωτές δεν κατέβηκαν στον δρόμο μόνο για τον Τραμπ

Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο σημείο. Η μεγάλη πορεία της Ουάσινγκτον δεν είναι απλώς μια διαδήλωση κατά ενός διατάγματος του Τραμπ.

Η σπίθα που κινητοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων ήταν μία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον περασμένο Απρίλιο, στην υπόθεση «Louisiana v. Callais». Με πλειοψηφία 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε εκλογικό χάρτη της Λουιζιάνα που δημιουργούσε δεύτερη περιφέρεια με πλειοψηφία μαύρων ψηφοφόρων.

Παράλληλα, η απόφαση έκανε σημαντικά δυσκολότερο για μειονότητες να προσβάλλουν στα δικαστήρια εκλογικούς χάρτες υποστηρίζοντας ότι μειώνουν τη δύναμη της ψήφου τους βάσει του Section 2 του Voting Rights Act του 1965.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το λεγόμενο «redistricting». Οι ΗΠΑ χωρίζονται σε εκλογικές περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το πού ακριβώς περνούν τα όρια μιας περιφέρειας μπορεί να καθορίσει ποιο κόμμα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει την έδρα.

Αν, για παράδειγμα, μια μεγάλη κοινότητα μαύρων ψηφοφόρων συγκεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να έχει τη δύναμη να εκλέξει τον υποψήφιο που προτιμά.

Αν όμως τα σύνορα αλλάξουν και αυτή η κοινότητα «σπάσει» σε πολλές διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες, η πολιτική της επιρροή μπορεί να μειωθεί δραματικά.

Αυτό ακριβώς φοβούνται οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων. Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς άρχισαν να εξετάζουν ή να προχωρούν σε αλλαγές των εκλογικών χαρτών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η μείωση του αριθμού των περιφερειών στις οποίες οι μαύροι ψηφοφόροι έχουν καθοριστική πολιτική δύναμη.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλη νίκη, ενώ είχε δηλώσει ότι περίμενε πλέον και άλλες πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς να θελήσουν να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες τους.

Γιατί η πορεία γίνεται στο ίδιο σημείο με εκείνη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Οι διοργανωτές επέλεξαν επίτηδες την 28η Αυγούστου. Στις 28 Αυγούστου 1963, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ στάθηκε μπροστά στο Μνημείο του Λίνκολν και εκφώνησε την ιστορική ομιλία «I Have a Dream».

Εξήντα τρία χρόνια αργότερα, ο γιος του, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Γ’, βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων που οργανώνουν τη νέα πορεία.

Μαζί με το National Action Network του αιδεσιμότατου Αλ Σάρπτον και περισσότερες από 90 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η NAACP και η National Urban League, καλούν τους Αμερικανούς να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ψήφου ως μια νέα μάχη για τα πολιτικά δικαιώματα.

Άρα, γιατί διαδηλώνουν;

Η απάντηση σε μία φράση είναι ότι φοβούνται πως μια σειρά από αλλαγές, δικαστικές αποφάσεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν δυσκολότερη την ψήφο για ορισμένους πολίτες και να μειώσουν την πολιτική δύναμη μειονοτικών κοινοτήτων.

Το διάταγμα Τραμπ για την επιστολική ψήφο είναι ένα μέρος αυτής της εικόνας. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον Voting Rights Act και οι νέοι εκλογικοί χάρτες είναι ένα δεύτερο – και για πολλούς από τους διοργανωτές ακόμη σημαντικότερο – μέρος.

Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί ο συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Γι’ αυτό η σημερινή πορεία δεν αφορά απλώς τον τρόπο με τον οποίο ένας Αμερικανός θα βάλει το ψηφοδέλτιό του σε έναν φάκελο.

Αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: ποιος θα μπορεί να ψηφίζει εύκολα, πόσο θα μετρά η ψήφος του και ποιος τελικά θα καθορίζει τους κανόνες της εκλογικής μάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες.