Νέες καταγγελίες ανθρώπων που ταξίδεψαν στην Τουρκία αναζητώντας φθηνότερες αισθητικές επεμβάσεις φέρνουν στο φως σοβαρές επιπλοκές, επώδυνες εμπειρίες και μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε όσα, όπως υποστηρίζουν, διαφημίζονταν και σε όσα τελικά συνάντησαν στις κλινικές.

Δύο διαφορετικές μαρτυρίες στο «Live News» περιγράφουν έναν πραγματικό εφιάλτη: στη μία περίπτωση, άνδρας που ταξίδεψε για μεταμόσχευση μαλλιών καταγγέλλει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από αισθητικό και όχι γιατρό, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ασθενής που υποβλήθηκε σε μεγάλη αισθητική επέμβαση μετά από απώλεια βάρους αναφέρει ότι επέστρεψε στη Γερμανία με πνευμονική εμβολή και σοβαρή λοίμωξη.

«Ήταν μαρτύριο – Άλλα διαφήμιζαν, άλλα ήταν»

Ο πρώτος άνδρας αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια να ταξιδέψει στην Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς στο κόστος.

Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα και την Κύπρο η ίδια επέμβαση κόστιζε περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στην Τουρκία του προσφέρθηκε έναντι 1.700 ευρώ, μαζί με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή.

Η εικόνα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνάντησε όμως δεν είχε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργήσει οι διαφημίσεις.

«Ήταν μαρτύριο», περιέγραψε, κάνοντας λόγο για έντονους πόνους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και για ημέρες μετά την επέμβαση.

Όπως καταγγέλλει, η κλινική ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που παρουσιαζόταν στις διαφημίσεις, ενώ το μεγαλύτερο σοκ ήρθε όταν διαπίστωσε ότι το άτομο που πραγματοποίησε τη μεταμόσχευση δεν ήταν γιατρός αλλά αισθητικός.

«Μου υποσχέθηκαν 5.000 τρίχες – Πρέπει να έβαλαν 500»

Ο άνδρας υποστηρίζει ακόμη ότι η κλινική τού είχε υποσχεθεί εμφύτευση περίπου 5.000 τριχών, όμως, σύμφωνα με την προσωπική του εκτίμηση, ο πραγματικός αριθμός ήταν πολύ μικρότερος.

Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, ήταν αποτυχημένο και αναγκάστηκε αργότερα να υποβληθεί σε νέες επεμβάσεις στην Ελλάδα για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο τριχωτό της κεφαλής.

Όταν επιχείρησε έναν χρόνο αργότερα να αναζητήσει την κλινική, διαπίστωσε, όπως καταγγέλλει, ότι αυτή είχε κλείσει και στον ίδιο χώρο λειτουργούσε πλέον κατάστημα ρούχων.

Έτσι, η αρχικά φθηνότερη επιλογή κατέληξε, σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ ακριβότερη, καθώς χρειάστηκε να πληρώσει και για τις διορθωτικές παρεμβάσεις.

Από τα 23.000 ευρώ στα 5.000 – Και μετά ο «Γολγοθάς»

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η δεύτερη καταγγελία.

Άνδρας που είχε χάσει σημαντικό βάρος αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση χαλαρού δέρματος.

Στη Γερμανία, όπως υποστηρίζει, το κόστος ανερχόταν περίπου στις 23.000 ευρώ, ενώ στην Τουρκία η αντίστοιχη προσφορά ήταν μόλις 5.000 ευρώ.

Η τεράστια οικονομική διαφορά τον έπεισε να ταξιδέψει στην Τουρκία.

Όπως λέει, όμως, ήδη πριν από το χειρουργείο διαπίστωσε μια μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι κίνδυνοι.

Στη Γερμανία, οι γιατροί τον είχαν ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης. Στην Τουρκία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, του παρουσιάστηκε η επέμβαση περίπου ως διαδικασία χωρίς ουσιαστικό κίνδυνο.

«Κάθε μέρα χρειαζόμουν αίμα»

Μετά το χειρουργείο, όπως περιγράφει, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά.

Ο ασθενής υποστηρίζει ότι έχανε αίμα σε τέτοιο βαθμό ώστε χρειαζόταν καθημερινά μεταγγίσεις.

Παρέμεινε στην κλινική περίπου 12 ημέρες, ενώ, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του, οι γιατροί αρχικά του έλεγαν ότι όσα συνέβαιναν ήταν φυσιολογικά.

Όταν όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε, καταγγέλλει ότι τού συνέστησαν να επιστρέψει άμεσα στη Γερμανία και να μεταβεί κατευθείαν σε νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως περιγράφει, αισθανόταν έντονο πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή.

«Έπαθα πνευμονική εμβολή»

Στη Γερμανία, σύμφωνα με όσα είπε, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί πνευμονική εμβολή, ενώ παράλληλα παρουσίαζε σοβαρή λοίμωξη στην περιοχή του αφαλού.

Ο ίδιος περιέγραψε μεγάλη συγκέντρωση υγρού και πύου στην κοιλιακή περιοχή, ενώ υποστηρίζει ότι κατά την επέμβαση είχε αφαιρεθεί περισσότερο δέρμα από όσο θα έπρεπε.

Η αποκατάστασή του διήρκεσε μήνες.

Όπως ανέφερε, πέρασε περίπου έξι έως επτά μήνες με έντονους πόνους, ενώ χρειάστηκε να αναζητήσει γιατρούς και να υποβληθεί σε σειρά νέων, δαπανηρών διορθωτικών παρεμβάσεων στη Γερμανία.

Το φθηνό κόστος που μπορεί να γίνει πολύ ακριβό

Οι δύο περιπτώσεις προστίθενται σε μια σειρά καταγγελιών ανθρώπων που ταξίδεψαν στην Τουρκία για επεμβάσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το λεγόμενο «ιατρικό τουριστικό πακέτο» συχνά περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, ξενοδοχεία και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για επεμβάσεις.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες, ωστόσο, αναδεικνύουν και την άλλη πλευρά: όταν υπάρξει επιπλοκή ή όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, ο ασθενής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, δυσκολία στην αναζήτηση ευθυνών και πολλαπλάσιο τελικό κόστος για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Οι παραπάνω περιγραφές αποτελούν καταγγελίες των ίδιων των ασθενών και δεν συνιστούν από μόνες τους δικαστική ή διοικητική διαπίστωση ευθύνης συγκεκριμένων γιατρών ή κλινικών.