Σε θεαματική αύξηση των αμοιβών του προσωπικού της κατά 40% προχωρά το ιταλικό τμήμα της πλατφόρμας διανομής τροφίμων Deliveroo. Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγους μήνες μετά την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών του Μιλάνου, οι οποίες έθεσαν την εταιρεία υπό δικαστική εποπτεία εξαιτίας σοβαρών καταγγελιών για φερόμενη εργασιακή εκμετάλλευση.



Η βρετανική εταιρεία, η οποία ανήκει στην αμερικανική DoorDash, βρέθηκε στο στόχαστρο των ιταλικών αρχών, καθώς κατηγορήθηκε ότι αμείβει τους περίπου 20.000 εργαζομένους της με ποσά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, οι διανομείς λάμβαναν μεικτές αμοιβές που κυμαίνονταν κατά μέσο όρο μεταξύ μόλις 3 και 4 ευρώ ανά παράδοση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η Deliveroo τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι έχει σχεδιάσει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα τα οποία, «μόλις οριστικοποιηθούν, θα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την άρση της δικαστικής εποπτείας και το κλείσιμο της ποινικής έρευνας».



Οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν απάντησαν δημόσια στη δέσμευση της Deliveroo και μια πηγή με άμεση γνώση του θέματος είπε ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη ζητήσει επίσημα την άρση της δικαστικής εποπτείας.



Η Deliveroo δήλωσε ότι θα αυξήσει τον ελάχιστο μισθό σε 14 ευρώ ανά ώρα από 10 ευρώ και θα εισαγάγει μια σειρά από μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου στις ώρες εργασίας των διανομέων που απασχολεί η εταιρεία. Το έγγραφο που έθετε την Deliveroo υπό δικαστική εποπτεία τον Φεβρουάριο ανέφερε ότι πολλοί διανομείς εργάζονταν επτά ημέρες την εβδομάδα και έως και 17 ώρες την ημέρα.



Ο ιταλικός βραχίονας της ισπανικής υπηρεσίας παραδόσεων Glovo, που τον Φεβρουάριο τέθηκε επίσης υπό δικαστική εποπτεία από εισαγγελείς του Μιλάνου, ανακοίνωσε τον Μάιο παρόμοια μέτρα βελτίωσης για τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της αμοιβής κατά 40% σε τουλάχιστον 14 ευρώ ανά ώρα.



Η προσφορά, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τους εισαγγελείς. Έδωσαν αρνητική γνωμοδότηση στο αίτημα της Glovo -που πρέπει να κριθεί από δικαστή- για άρση της δικαστικής διαχείρισης, σύμφωνα με έγγραφο με ημερομηνία 18 Αυγούστου, που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Εργαζόμενοι της Glovo εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και δεν πληρώνονται για τουλάχιστον το 30% των ωρών που εργάζονται, τόνισαν οι εισαγγελείς. Ανέφεραν επίσης ότι οι διανομείς θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως προσωπικό της εταιρείας αντί να αντιμετωπίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η Glovo, που ανήκει στη γερμανική Delivery Hero, δήλωσε ότι θα παρουσιάσει στο δικαστήριο «τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν αντιμετωπίζουν επαρκώς τα ζητήματα που τέθηκαν. Η Glovo θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής, να συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».