Η Μαρία Κορινθίου βρίσκεται στη Μάνη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και αυτή τη φορά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στον Γερολιμένα, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Καραθανάση.

Η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βόλτα τους στη θάλασσα. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται πάνω σε φουσκωτό, φορώντας το μαγιό της και κρατώντας μια φέτα καρπούζι, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο σύντροφός της βρίσκεται στη θέση του οδηγού.

Η Μαρία Κορινθίου έκανε μάλιστα tag τον Γιώργο Καραθανάση στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας το όνομά του με μια κόκκινη καρδιά.