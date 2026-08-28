Μήνυμα με φόντο τη ΔΕΘ και την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης έστειλε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή.

Μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός τους στόχος είναι η απομάκρυνση της ΝΔ και του ίδιου από την κυβέρνηση, χωρίς, όπως ανέφερε, να διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης.

«Απέναντί μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή: να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες «έχουν και μνήμη και κρίση» και εκτίμησε ότι θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να «κρατήσει το τιμόνι της χώρας» σε μια ιδιαίτερα δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.

Η δέσμευση για τον κατώτατο μισθό

Την εκτίμηση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στην Κοζάνη.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προεκλογικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023 και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο θα πετύχει τον στόχο των 950 ευρώ, αλλά θα τον ξεπεράσει πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην επικείμενη παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, όπως είπε, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό έως το 2030.

«Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο της κυβέρνησης τη διάχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην κοινωνία. «Για να βοηθήσουμε την κοινωνία πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα», τόνισε.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας «να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας», ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση ήταν συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Το μήνυμα για τη Δυτική Μακεδονία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δυτική Μακεδονία και τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η απολιγνιτοποίηση είχε ξεκινήσει πριν από το 2019, αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ εξασφάλισε σημαντικούς πόρους ώστε η μετάβαση να γίνει οργανωμένα και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες χάθηκαν.

«Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης», είπε. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η καχυποψία που υπήρχε στην περιοχή έχει αρχίσει να αντικαθίσταται από «συγκρατημένη αισιοδοξία», εκτιμώντας ότι «σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο».

Αναφερόμενος στη ΔΕΗ, σημείωσε ότι είναι «απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία» και υποστήριξε ότι η επιχείρηση δεν εγκαταλείπει την περιοχή, αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξή της.

«Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό, παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας, σημειώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί στη χώρα περισσότερα από 150 κέντρα υγείας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για τη Δυτική Μακεδονία υποστήριξε ότι το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία νέων προοπτικών για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους νέους.