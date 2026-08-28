Νέος γύρος σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά με φόντο το Μετρό Θεσσαλονίκης και την παράδοση των πέντε νέων σταθμών της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στον πρώην πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων», μετά την επίθεση Τσίπρα περί κυβερνητικών «φιέστων εγκαινίων».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε νωρίτερα, μιλώντας στους τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανεβάσει τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. προετοιμάζεται όχι απλώς για την εκλογική μάχη, αλλά «για να κυβερνήσει», ενώ προσδιόρισε ως βασικό πολιτικό αντίπαλο τη σημερινή κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της επίθεσής του άσκησε κριτική και στην κυβερνητική παρουσίαση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για «φιέστες εγκαινίων».

Μαρινάκης: «Να καταλάβουν όλοι το μέγεθος της κοροϊδίας»

Η απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου ήρθε λίγο αργότερα.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέφερε στην πολιτική συζήτηση τις γνωστές εικόνες από τον σταθμό «Σιντριβάνι» του Μετρό Θεσσαλονίκης το 2018, όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν χρησιμοποιηθεί τυπωμένες απεικονίσεις εκδοτηρίων σε μουσαμάδες κατά την παρουσίαση του σταθμού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δημοσιοποίησε δύο φωτογραφίες, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει εκείνη την εικόνα με τη σημερινή, πλήρως λειτουργική επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των “μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος», ανέφερε, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι εμφανίζεται σήμερα να καταγγέλλει «φιέστες εγκαινίων».

Κατά τον κ. Μαρινάκη, η σύγκριση των δύο εικόνων αρκεί ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν, όπως υποστήριξε, «το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα».

Τι ήταν οι περίφημοι «μουσαμάδες» του 2018

Η αναφορά Μαρινάκη παραπέμπει στα γεγονότα της 29ης Δεκεμβρίου 2018, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφθεί τον σταθμό «Σιντριβάνι – Έκθεση» προκειμένου να παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου.

Τότε είχαν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση εικόνες από τυπωμένες αναπαραστάσεις εκδοτηρίων πάνω σε μουσαμάδες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στον χώρο.

Η Νέα Δημοκρατία έκτοτε χρησιμοποιεί τον όρο «εγκαίνια των μουσαμάδων» ως πολιτική αιχμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηριχθεί ότι δεν επρόκειτο για κανονικά εγκαίνια λειτουργίας του Μετρό αλλά για παρουσίαση της κατασκευαστικής προόδου του σταθμού, καθώς το έργο δεν είχε ακόμη παραδοθεί στο επιβατικό κοινό.