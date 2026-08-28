Μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επιλέγει συστηματικά ο 20χρονος Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος γιος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ. Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) περνά την καθημερινότητά του υπό καθεστώς αυστηρής ιδιωτικότητας και αυξημένων μέτρων ασφαλείας, με πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας να τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα εσωστρεφή και απομονωμένο, ιδιαίτερα με τα γεγονότα όπως η επικήρυξη των 10 εκατ. δολαρίων αλλά και η δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η επικήρυξη των 10 εκατ. δολαρίων

Η ανάγκη για περιχαράκωση της προσωπικής του ζωής εντάθηκε δραματικά μετά τις ευθείες απειλές από Ιρανούς σκληροπυρηνικούς. Βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ» κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο υποστηρίζοντας ότι παρακολουθεί τις κινήσεις του, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε «επικήρυξη» ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον νεαρό.

Barron Trump lives 'reclusive' life amid threats from Iran, assassination attempts on his dad, murder of Charlie Kirk https://t.co/9wmYjSWoc4 pic.twitter.com/YGeUoKN6El — New York Post (@nypost) August 28, 2026

Ο κίνδυνος κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επίδοξων δολοφόνων, όπως συνέβη με τον τραυματισμό του στην Πενσιλβάνια και το περιστατικό στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, ενώ αντίστοιχες απειλές έχει δεχθεί και η Μελάνια.

Ο αντίκτυπος της δολοφονίας του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του Μπάρον να αποτραβηχτεί από τη δημοσιότητα φαίνεται πως έπαιξε η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο 20χρονος διατηρούσε στενή σχέση μαζί του και ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον πατέρα του για το συμβάν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το βιβλίο «Regime Change» των Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν: «Αυτό συμβαίνει όταν βγαίνεις εκεί έξω».

Η ασπίδα προστασίας της Μελάνια

Η προστασία του Μπάρον αποτελούσε ανέκαθεν απόλυτη προτεραιότητα για τη Μελάνια Τραμπ, η οποία είχε εξασφαλίσει την παράταση της φύλαξής του από τη Μυστική Υπηρεσία ακόμη και μετά τα 16α γενέθλιά του. Οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι πλέον ελάχιστες. Στην τελευταία από αυτές, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium, παρακολουθούσε τον αγώνα πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί.

Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα αδέλφια του, Ντόναλντ Τζούνιορ, Έρικ, Ιβάνκα και Τίφανι, που διατηρούν έντονη δημόσια παρουσία, ο Μπάρον επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις μακριά από τις κάμερες.



Για τον 20χρονο γιο του προέδρου, η διακριτικότητα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια προσωπική προτίμηση, αλλά μια επιβεβλημένη συνθήκη επιβίωσης, σύμφωνα με τη New York Post.