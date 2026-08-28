Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένα 12χρονο αγόρι το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το ζώο φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.

Ο 12χρονος βρισκόταν σε αλάνα και έπαιζε ποδόσφαιρο όταν, όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο σκύλος τον πλησίασε από πίσω και τον δάγκωσε επανειλημμένα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη.

«Με δάγκωσε 2-3 φορές»

Μιλώντας στο Live News, το 12χρονο αγόρι περιέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης.

«Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε».

Όπως ανέφερε, γνώριζε ήδη το συγκεκριμένο ζώο, καθώς το είχε δει ξανά στη γειτονιά.

«Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί αλλά δεν το κρατούσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Είδα το παιδί μου με πολύ βαθιά τραύματα»

Η μητέρα του 12χρονου μίλησε επίσης για τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο σκυλί φέρεται να έχει επιτεθεί και στο παρελθόν σε άλλο παιδί της γειτονιάς.

«Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με τραύματα πολύ βαθιά. Απ’ ό,τι έχω ακούσει, έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η 28χρονη που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο δεν παρενέβη αμέσως μετά την επίθεση.

«Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε», υποστήριξε η μητέρα του παιδιού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση διερευνώνται.