Μαχητικά αεροσκάφη Gripen, πολεμικά πλοία και δυνατότητες αντιμετώπισης drones αναπτύσσει η Σουηδία στη Φινλανδία, σε μία κίνηση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική συνεργασία των δύο νεότερων μελών του ΝΑΤΟ και αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των κοινών φινλανδορωσικών συνόρων μήκους 1.340 χιλιομέτρων.

Οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συμμετέχουν στην επιτήρηση και την προστασία του φινλανδικού εδάφους τουλάχιστον έως το τέλος του 2026, με την ανάπτυξη μαχητικών Gripen και κορβέτας, σύμφωνα με ανακοίνωση των φινλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στη Βαλτική και στα βόρεια σύνορα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ βρίσκεται στο επίκεντρο, με περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φόβους για πιθανή επέκταση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Τα Gripen θα «ελευθερώσουν» φινλανδικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τη φινλανδική πλευρά, η παρουσία των σουηδικών μέσων θα ενισχύσει ιδιαίτερα την εναέρια επιτήρηση της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ίδιες οι φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου ή άλλων περιστατικών ασφαλείας.

Η ανάπτυξη των σουηδικών δυνάμεων έγινε έπειτα από αίτημα του Ελσίνκι. «Η Σουηδία ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Φινλανδίας να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Παλ Τζόνσον.

Και το μήνυμα της Στοκχόλμης δεν περιορίζεται στην απλή επιτήρηση. Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι, βάσει της συμφωνίας, οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν, εφόσον απαιτηθεί, να συνδράμουν τη Φινλανδία ακόμη και στην απόκρουση παραβιάσεων του φινλανδικού εδάφους.

Μαχητικά, κορβέτες και «ασπίδα» απέναντι στα drones

Το πακέτο σουηδικής συνδρομής δεν περιορίζεται στα Gripen. Η Σουηδία μπορεί επίσης να διαθέσει πλοία με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και επίγεια συστήματα anti-drone.

Η ενίσχυση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς τα περιστατικά με drones έχουν προκαλέσει αυξημένη ανησυχία στη βόρεια και ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τη Βαλτική αυξάνουν τον κίνδυνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη να περάσουν, σκόπιμα ή κατά λάθος, στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών.

Παράλληλα, οι χώρες γύρω από τη Βαλτική εξετάζουν πλέον ακόμη στενότερη συνεργασία απέναντι στην απειλή των drones και των υβριδικών ενεργειών, με οκτώ χώρες του ΝΑΤΟ στην περιοχή να σχεδιάζουν κοινό μηχανισμό ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών.

Finlands sak är vår – inte bara ord utan även i handling. Under hösten kommer Sverige att stötta Finland i en gemensam operation för att stärka deras försvar mot drönare.



🇸🇪🤝🇫🇮https://t.co/KsvBEwircL pic.twitter.com/UjbYf1Ehap — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) August 28, 2026

Δύο πρώην ουδέτερες χώρες που πλέον χτίζουν κοινή άμυνα

Η εξέλιξη έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό. Σουηδία και Φινλανδία ακολούθησαν για δεκαετίες πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, όμως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε ριζικά το δόγμα ασφαλείας και των δύο χωρών.

Η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023 και η Σουηδία ακολούθησε το 2024. Έκτοτε, η αμυντική τους συνεργασία βαθαίνει διαρκώς, με τις δύο χώρες να αντιμετωπίζουν πλέον την ασφάλεια της σκανδιναβικής και βαλτικής περιοχής ως ένα ενιαίο επιχειρησιακό πεδίο.

Για τη Φινλανδία το ζήτημα είναι ακόμη πιο άμεσο: διαθέτει τη μεγαλύτερη συνοριακή γραμμή κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, μήκους περίπου 1.340 χιλιομέτρων.

Και νέα συμφωνία 1,2 δισ. κορωνών για αντιαεροπορικούς πυραύλους

Την ίδια ημέρα, η σουηδική Saab ανακοίνωσε μία ακόμη σημαντική συμφωνία με τη Φινλανδία. Η εταιρεία εξασφάλισε αρχική παραγγελία ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών για την προμήθεια του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς RBS 70 NG στις φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί πύραυλο καθοδηγούμενο με λέιζερ, διαθέτει αυτόματη παρακολούθηση στόχων και δυνατότητα επιχειρήσεων τη νύχτα, ενώ η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα μελλοντικών πρόσθετων παραγγελιών, εκπαίδευσης, ανταλλακτικών και εξοπλισμού συντήρησης.

Η Φινλανδία χρησιμοποιεί προηγούμενη έκδοση του RBS 70 ήδη από το 2008.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη σουηδικών μαχητικών και πολεμικών πλοίων και η νέα επένδυση στην αντιαεροπορική άμυνα δείχνουν ότι Ελσίνκι και Στοκχόλμη περνούν πλέον σε ένα νέο επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη Ρωσία όσο και στις νέες απειλές που διαμορφώνονται πάνω από τη Βαλτική.