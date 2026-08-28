Τρεις ανήλικες, δύο 13χρονες και μία 15χρονη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για τη συμμετοχή τους σε βίαιη ληστεία σε βάρος μιας 24χρονης γυναίκας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις συλληφθείσες, κινούμενες μαζί με ομάδα άλλων ανηλίκων, προσέγγισαν το θύμα το βράδυ της 27ης Αυγούστου. Με τη χρήση σωματικής βίας, κατάφεραν να της αρθπάξουν την τσάντα, η οποία περιείχε το κινητό της τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Η 24χρονη διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι από τα χτυπήματα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Μετά την ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί περιπολικού πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τις τρεις ανήλικες, τις οποίες ακινητοποίησαν και οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.