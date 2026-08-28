Να απελαθεί στο Ισραήλ ζητάει η Άντβα Λαβί, η πρώην στρατιωτίνα των IDF που έκανε καριέρα πορνοστάρ στις ΗΠΑ και πλέον κατηγορείται ότι έκλεβε ηλικιωμένους με τους οποίους σύναπτε σχέση.

Η γυναίκα που έγινε γνωστή στη βιομηχανία ενηλίκων με το ψευδώνυμο Μία Βεντούρα, πριν από λίγα χρόνια έδινε αποκλειστική συνέντευξη στη Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι κατέκτησε την κορυφή όταν στράφηκε στο πορνό.

Η Λαβί, μεγαλωμένη από ορθόδοξη οικογένεια Εβραίων στο Ισραήλ, υπηρέτησε στους IDF και όταν βρήκε την ευκαιρία, εγκατέλειψε την πατρίδα της για τις ΗΠΑ. Εκεί εργάστηκε ως μοντέλο ενηλίκων, διατηρώντας και λογαριασμό στη διαβόητη πλατφόρμα OnlyFans.

Η Άντβα Λαβί όταν υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό

«Ήθελα να δοκιμάσω πολλά και διαφορετικά πράγματα… Ήμουν στρατιώτης των IDF και μεγάλωσα σε μια ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια. Τώρα είμαι σταρ του OnlyFans και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη», έλεγε στη Daily Mail το 2024.

Πλέον όμως, έχει συλληφθεί στις ΗΠΑ με την κατηγορία ότι λήστευε ηλικιωμένους, προσποιούμενη πως είχαν σχέση.

Η Άντβα Λαβί σήμερα

Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 11 ετών, με την ίδια να δηλώνει αθώα και σύμφωνα με τη New York Post κατά τη διάρκεια της δίκης της φώναξε να απελαθεί στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως έχει υποστεί κακομεταχείριση στις αμερικανικές φυλακές.

«Απλά απελάστε με πίσω στο Ισραήλ», «μου έσπασαν το πλευρό. Απλά στείλτε με σπίτι», «με ξυλοκοπούν», «δεν μπορώ να επιβιώσω στη φυλακή. Δεν μπορώ καν να σταθώ όρθια», φώναζε η Λαβί, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.