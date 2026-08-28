Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 31 και 37 ετών, για απάτη σε βάρος 88χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Κυριακής 23 Αυγούστου, οι τρεις συλληφθέντες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και, με το πρόσχημα της επιδιόρθωσης διαρροής ρεύματος, έπεισαν τον ηλικιωμένο να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα πετάξει από το μπαλκόνι της οικίας του. Στη συνέχεια παρέλαβαν τη σακούλα και διέφυγαν με όχημα.



Ο 88χρονος ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και, έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τους τρεις άνδρες να κινούνται με όχημα στην περιοχή του Αμαρουσίου.



Τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις χρυσές αλυσίδες, 660 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα και τέσσερις χειρουργικές μάσκες.



Μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκε στον 88χρονο, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία. Οι τρεις οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.