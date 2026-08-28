Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στην Καστοριά, στο πλαίσιο κυβερνητικής περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας στο επίκεντρο των επαφών της τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής και την ανάδειξή της σε προορισμό τεσσάρων εποχών.

Μαζί της ήταν η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή και η βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ Μαρία Αντωνίου.



Με τη λίμνη της, τα αρχοντικά της, τα πέτρινα σοκάκια, τα βουνά που την αγκαλιάζουν και μια ομορφιά που αλλάζει πρόσωπο κάθε εποχή του χρόνου, η Καστοριά έχει όλα τα συστατικά για να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας χειμερινός προορισμός.

Αυτό ακριβώς είναι και το στοίχημα που θέτει το υπουργείο Τουρισμού: να αποκτήσει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή ισχυρότερη παρουσία στον τουριστικό χάρτη και να προσελκύει επισκέπτες δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Από το Βίτσι μέχρι τον αγροτουρισμό

Στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με στόχο η περιοχή να αξιοποιήσει περισσότερο όλα όσα ήδη διαθέτει.

Ορεινός τουρισμός, πολιτισμός, θρησκευτικές διαδρομές, προσκυνηματικός τουρισμός και αγροτουρισμός βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, με στόχο η τουριστική κίνηση να μην περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου, το οποίο, μετά τη σχετική αδειοδότησή του από το υπουργείο Τουρισμού, μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης για την περιοχή.

Και όχι μόνο τον χειμώνα. Η λογική είναι το Βίτσι να αξιοποιηθεί και τους υπόλοιπους μήνες, με δραστηριότητες που μπορούν να προσελκύσουν φίλους της φύσης, της πεζοπορίας και του βουνού.

Περισσότερη προβολή στο εξωτερικό

Ένα ακόμη κομμάτι του σχεδιασμού αφορά τη μεγαλύτερη προβολή της Καστοριάς στις διεθνείς αγορές.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το VisitGreece.gr, καθώς και στη διοργάνωση fam trips και press trips, ώστε δημοσιογράφοι, tour operators και επαγγελματίες του τουρισμού από το εξωτερικό να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να προσδιοριστούν συγκεκριμένες αγορές-στόχοι και να σχεδιαστούν πιο στοχευμένες δράσεις προβολής.

Το αεροδρόμιο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό παίζει και το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και, κυρίως, η προοπτική απευθείας πτήσεων από το εξωτερικό θεωρούνται στοιχεία που μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην επισκεψιμότητα.

Ειδικά για έναν προορισμό που θέλει να προσελκύσει περισσότερους ξένους ταξιδιώτες, η ευκολότερη πρόσβαση αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ολοκλήρωση του Ε65, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα.

Η Καστοριά ανάμεσα στους πέντε αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς

Η περιοχή έχει ήδη ενταχθεί στους πέντε τουριστικά αναπτυσσόμενους προορισμούς της χώρας στο πλαίσιο της «Λευκής Βίβλου Τουριστικού Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης 2025-2030».

Παράλληλα, σχεδιάζεται η λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, του λεγόμενου DMMO, ο οποίος θα αναλάβει πιο συστηματικά την προβολή και τη στρατηγική ανάπτυξη του προορισμού.

Το υπουργείο Τουρισμού χρηματοδοτεί τις σχετικές μελέτες και την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία του.

«Το στοίχημά μας είναι ξεκάθαρο: να μετατρέψουμε το μοναδικό σε πολιτισμό, ιστορία και φυσική ομορφιά οικοσύστημα της Καστοριάς σε έναν δυναμικό προορισμό πρότυπων ποιοτικών χαρακτηριστικών», τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σαββατοκύριακα με πληρότητες που αγγίζουν το 100%

Η Καστοριά δείχνει ήδη ότι διαθέτει ισχυρή δυναμική. Κατά τη συνάντηση της υπουργού με τον δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη έγινε αναφορά στην αυξημένη τουριστική κίνηση και στις υψηλές πληρότητες των καταλυμάτων.

Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και σε περιόδους αιχμής, οι πληρότητες μπορούν να αγγίξουν ακόμη και το 100%. Το ζητούμενο πλέον είναι αυτή η κίνηση να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να απλωθεί σε περισσότερους μήνες του χρόνου.

Από τις βυζαντινές εκκλησίες μέχρι το Σπήλαιο του Δράκου

Η Καστοριά διαθέτει, άλλωστε, πολλές διαφορετικές «ιστορίες» για να αφηγηθεί στον επισκέπτη.

Κατά την επίσκεψή της στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, η υπουργός συζήτησε τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αξιοποιώντας τον πλούτο των εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στο εντυπωσιακό Σπήλαιο του Δράκου, ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά αξιοθέατα της Καστοριάς.

Και ίσως αυτή ακριβώς είναι η μεγαλύτερη δύναμη του προορισμού: μέσα σε λίγες ημέρες ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί δίπλα στη λίμνη, να περπατήσει σε ιστορικές γειτονιές, να ανακαλύψει βυζαντινές εκκλησίες, να ανέβει στο βουνό και να εξερευνήσει ένα υπόγειο τοπίο με λίμνες και σταλακτίτες.

Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι όλα αυτά να μετατραπούν σε έναν ενιαίο ταξιδιωτικό λόγο για να επισκέπτεται κανείς την Καστοριά όχι μόνο τον χειμώνα, αλλά κάθε εποχή του χρόνου.