Στα χέρια των στελεχών του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έπεσε ένας 19χρονος, όταν εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων να μεταφέρει πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης μέσα σε επιβατηγό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.



Στο πλαίσιο των ελέγχων, στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε έλεγχο 19χρονου μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον κεντρικό λιμένα Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη σε μορφή «βράχου», συνολικού μικτού βάρους 103,5 γραμμαρίων, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 19χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο.



Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα, ενώ η κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης οδηγήθηκε στα εργαστήρια για περαιτέρω αναλύσεις. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.



Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο κατάσχεσε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας και τις δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η κοκαΐνη πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις επιχειρήσεις τους στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ενισχύοντας τα μέτρα επιτήρησης για την αποτροπή της μεταφοράς και διακίνησης παράνομων ουσιών προς τα νησιά μέσω της ακτοπλοΐας.



