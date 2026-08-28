Σοβαρή αποκάλυψη υπάρχει για την υπόθεση της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς το παιδί της φαίνεται να φοβόταν τον άνδρα που σκότωσε τη μητέρα του.

Ο πατέρας της διασώστριας του ΕΚΑΒ που σκοτώθηκε από μαχαίρωμα μετά την εισβολή της σε σπίτι, μίλησε στο Live News. Όπως είπε, ο εγγονός του φοβόταν τον συγκεκριμένο άνδρα και το είχε αποκαλύψει στους γονείς του.

«Εξήγηση δεν έχω, έχει ακουστεί ότι έχει πειράξει κάποιο παιδί. Έκαναν παρέα τα παιδιά (σ.σ. θύματος και δράστη) και το μικρό έλεγε “αυτόν τον τύπο τον φοβάμαι”, το είχε πει στον πατέρα του και τη μάνα του. Γιατί το έλεγε δεν ξέρουμε, ούτε θέλαμε να πάρουμε θέση. Δεν είμαστε ψυχολόγοι ή γιατροί», είπε στην εκπομπή του Mega.

Περιγράφοντας τη σχέση της κόρης του με το ζευγάρι, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν χωρισμένος, με την πρώην σύζυγό του να παντρεύεται ξάδερφο της νοσηλεύτριας. Επιπλέον, σημείωσε ότι τα παιδιά της κόρης του έκαναν παρέα με τα παιδιά του άνδρα που σκότωσε τελικά το παιδί του. Ωστόσο, δήλωσε άγνοια για τον λόγο που η κόρη του πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κουβαλώντας αιχμηρά αντικείμενα.

«Πρέπει να υπήρχε λόγος που πήγε εκεί… Είδατε με τι μίσος έγινε. Της πετάει την καρέκλα, αφού την ακινητοποιεί της πετάει μια γλάστρα τσιμεντένια, το γράφει και στο χαρτί του ιατροδικαστή. Μετά τη μαχαιρώνει πισώπλατα ο άνανδρος και κάτω από τον στηθόδεσμο, εκεί που είναι ο πνεύμονας, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Απλά ήθελε να της κλείσει το στόμα. Άρα, κάτι ήξερε το παιδί μου», είπε στο Live News.

«Δεν ξέρω γιατί αντέδρασε έτσι. Περιμένουν να ανοιχτούν τα κινητά και να φανεί. Ίσως είδε την κάμερα και δεν ήθελε να φανεί το πρόσωπό της…», δήλωσε μεταξύ άλλων.