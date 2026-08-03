Δύο νέες συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική σε Ραφήνα και Ίλιον, την ώρα που οι Αρχές εντείνουν τους ελέγχους για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ψησταριά σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός.

Οι συλλήψεις έγιναν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την πρόληψη φωτιών.

Σύλληψη 33χρονου στη Ραφήνα

Στη Ραφήνα συνελήφθη 33χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε συσκευή έψησης στερεών καυσίμων στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η χρήση της ψησταριάς έγινε σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση.

Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Σύλληψη 59χρονου στο Ίλιον

Λίγες ώρες αργότερα, στο Ίλιον, συνελήφθη 59χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ανάψει φωτιά με κάρβουνα και μικρά ξύλα σε μεταλλική υπαίθρια ψησταριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και σε μικρή απόσταση από δασική βλάστηση.

Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

653 πρόστιμα από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 988.346,68 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 260 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 231 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ οι 29 σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Έκκληση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, διερευνώντας κάθε έναρξη πυρκαγιάς και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου προκύπτουν παραβάσεις της νομοθεσίας.

Παράλληλα, απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ιδίως τις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου.

Όπως υπογραμμίζεται, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια.