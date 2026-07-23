Μία γυναίκα από το Ηράκλειο της οποίας είχε δηλωθεί η εξαφάνιση στην αστυνομία, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης μία μέσα στο αυτοκίνητό της, στον χώρο στάθμευσης της πρώην ΣΤΕΦ, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη και οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στον εντοπισμό του στίγματος του κινητού τηλεφώνου της στον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι συγγενείς της μετέβησαν στο σημείο, όπου βρήκαν το όχημα κλειδωμένο και την ίδια χωρίς τις αισθήσεις της στη θέση του οδηγού.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου χρειάστηκε να σπάσει υαλοπίνακας, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της και η σορός μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Κατά πληροφορίες, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν σύριγγες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, χωρίς έως τώρα να έχει ανακοινωθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για τις συνθήκες του θανάτου.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον χώρο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες, με τους συγγενείς της γυναίκας να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και βαθιάς οδύνης, ενώ η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.