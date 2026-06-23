Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες αρχές μετά τον τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού στη Γαστούνη, το οποίο έπεσε από ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εντοπίστηκε από τη μητέρα του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό. Από την πτώση ο ανήλικος υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και παρουσίασε αιμορραγία σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patrinews.gr

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, το 12χρονο παιδί διατηρούσε τις αισθήσεις του και είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον κατά την άφιξη των διασωστών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση και ο τραυματισμός του παιδιού.