Αντιμέτωπη με ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε επισκέπτρια της Πάρου, όταν είδε κρεμασμένη στην είσοδο οικίας μια νεκρή θαλάσσια χελώνα.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς το ζώο, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Naxos Island Wildlife Protection, ήταν Γερακοχελώνα, Hawksbill, ένα από τα σπανιότερα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως και κρισίμως κινδυνεύον.

Η γυναίκα ενημέρωσε την οργάνωση, στέλνοντας φωτογραφίες από το σημείο. Όπως αναφέρει η ΜΚΟ, τα μέλη της δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν, καθώς δεν επρόκειτο απλώς για ένα νεκρό ζώο που κάποιος είχε μετατρέψει σε «διακοσμητικό», αλλά για ένα εξαιρετικά σπάνιο και αυστηρά προστατευόμενο είδος.

Παρέμβαση της ΕΛΑΣ και κατάσχεση της χελώνας

Μετά την ενημέρωση, ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία μετέβη στο σημείο και κατέσχεσε τη θαλάσσια χελώνα.

Ο ιδιοκτήτης της οικίας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε το προστατευόμενο ζώο κρεμασμένο στην πόρτα του σπιτιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΚΟ, ο ίδιος φέρεται να έδωσε δύο διαφορετικές εκδοχές. Αρχικά, φέρεται να υποστήριξε στη γυναίκα που εντόπισε τη χελώνα ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου. Αργότερα, σύμφωνα πάντα με την οργάνωση, ανέφερε ότι του την είχε δώσει άτομο το οποίο πλέον έχει αποβιώσει.

Οι διαφορετικές αυτές εκδοχές, σε συνδυασμό με μαρτυρίες ότι η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλούν σοβαρά ερωτήματα.

Γιατί δεν ενημερώθηκαν νωρίτερα οι αρχές;

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει η υπόθεση είναι γιατί δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια αρχή.

Η Naxos Island Wildlife Protection σημειώνει ότι, εφόσον η χελώνα βρισκόταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκύπτει εύλογο ερώτημα για το πώς ένα τόσο σπάνιο και προστατευόμενο είδος παρέμεινε εκτεθειμένο ως «έκθεμα» χωρίς να υπάρξει προηγούμενη παρέμβαση.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.

Η Γερακοχελώνα και η σπανιότητά της

Η Γερακοχελώνα, γνωστή διεθνώς ως Hawksbill, θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια είδη θαλάσσιων χελωνών στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, το είδος έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον.

Αυτό καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή, καθώς δεν αφορά μόνο την κακομεταχείριση ενός νεκρού ζώου, αλλά και την παράνομη κατοχή μέλους προστατευόμενου είδους με ιδιαίτερη οικολογική αξία.

«Δεν είναι ούτε φυσιολογικό ούτε ανεκτό»

Η οργάνωση τονίζει ότι η κατοχή τέτοιων ειδών δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική ούτε ανεκτή.

Όπως σημειώνει, η μετατροπή ενός σπάνιου, προστατευόμενου ζώου σε «έκθεμα» δεν είναι μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και παράνομη.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε η χελώνα στην κατοχή του ιδιοκτήτη και αν υπάρχουν περαιτέρω ευθύνες.

Ένα περιστατικό που πρέπει να γίνει μάθημα

Το συμβάν στην Πάρο αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας.

Οι θαλάσσιες χελώνες και ειδικά τα σπάνια είδη, όπως η Γερακοχελώνα, αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα διακόσμησης ή συλλογής.

Η διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της. Το μήνυμα, όμως, είναι ήδη ξεκάθαρο: η άγρια ζωή δεν είναι «έκθεμα» και η προστασία της δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.