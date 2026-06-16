Λίγο πριν τις 08:30 έφτασε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος διανυκτέρευσε χθες το βράδυ στη ΓΑΔΑ.

Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή του:

Δείτε φωτογραφίες από τη μεταγωγή του:

Στη ΓΑΔΑ μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου μετέβη το απόγευμα μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι αστυνομικές αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές.

Το απόγευμα ο Αλ. Γιωτόπουλος βγήκε από το σπίτι του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι, οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα περιπολικά με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Εκεί, όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εισαγγελέας των φυλακών, αφού συζήτησε μαζί του, έκρινε πως έπρεπε να εκτελεστεί η απόφαση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του στη ΓΑΔΑ, όπου διανυκτέρευσε και σήμερα το πρωί μετήχθη στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου 2026, ύστερα από περίπου 24 χρόνια κράτησης, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Ήταν η πέμπτη φορά που είχε υποβάλει αίτημα για υφ’ όρον απόλυση. Το αίτημα έγινε δεκτό από τους εφέτες, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ είχε προηγηθεί απορριπτική κρίση από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Με την αποφυλάκισή του του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και διαμονή στον Βύρωνα, όπου είχε δηλώσει μόνιμη κατοικία.

Η αποφυλάκιση, ωστόσο, προσβλήθηκε από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος άσκησε αναίρεση κατά του βουλεύματος.

Το βασικό σκεπτικό ήταν ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η νεότερη διάταξη του 2021 για την υφ’ όρον απόλυση, η οποία αναφέρεται ρητά στους πολυϊσοβίτες και προβλέπει ως ελάχιστο όριο τα 25 έτη πραγματικής έκτισης ποινής.

Κατά την εισαγγελική κρίση, ο Γιωτόπουλος δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο και επομένως δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις για να παραμείνει εκτός φυλακής.

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου συνεδρίασε εν συμβουλίω στις 5 Ιουνίου και τελικά συντάχθηκε με την άποψη του αντεισαγγελέα, αναιρώντας την απόφαση αποφυλάκισης.

Με βάση το νέο σκεπτικό, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027, οπότε και συμπληρώνεται η 25ετία πραγματικής έκτισης ποινής.