Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) πέρασε το βράδυ της Δευτέρας 15/6 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του.

Η εν λόγω εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, μετά από 24 χρόνια κράτησης.

Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο.

Οι αστυνομικοί, όπως επισημαίνει το ERTNews μετέφεραν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον Κορυδαλλό, ωστόσο οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Η έλλειψη του σχετικού εγγράφου κατέστησε αδύνατη την επίσημη επανεισαγωγή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησαν επαφές μεταξύ του εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να βρεθεί λύση για την προσωρινή παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Ωστόσο, δεν υπήρξε τελική συμφωνία που να επιτρέπει την παραμονή του στον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη ΓΑΔΑ, όπου και παρέμεινε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων η έκθεση σύλληψης και η δακτυλοσκόπηση.

Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών στον Πειραιά, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης και να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού.